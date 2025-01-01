Чтобы год прошел хорошо: в России прошел «Забег обещаний»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 25 0

В городах России прошел «Забег обещаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Участники преодолели 2025 метров и дали себе слово на ближайшие 365 дней.

В России в первый день 2025 года прошел традиционный «Забег обещаний». Эксклюзивные кадры любительского спортивного мероприятия попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Забег обещаний» проходит каждый год 1 января. Старт обычно запланирован на полдень. В этом году участники преодолели 2025 метров, написав на личном номере обещание на ближайшие 365 дней.

«Бег — это классно, он продлевает жизнь. Всем желаю побольше побегать и достигать своих целей. Я приняла участие в забеге для того, чтобы почувствовать дух Нового года», — поделилась одна из участниц забега в Москве.

Также «Забег желаний» прошел в Санкт-Петербурге, Ярославле, Челябинске, Самаре, Нижнем Новгороде, Кемерове и других городах России. Примечательно, что во многих городах 1 января довольно морозная погода, что не помешало участникам выйти на дистанцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал об итогах масштабного полумарафона «ЗаБег. РФ», который прошел в мае по всей России. В столице дистанцию преодолели более 20 тысяч бегунов.

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