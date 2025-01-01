«Снова невеста!» — Ида Галич выходит замуж во второй раз

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Блогер Ида Галич выходит замуж во второй раз

«Снова невеста!» — Ида Галич выходит замуж во второй раз

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Знаменитость похвасталась роскошным помолвочным кольцом.

Блогер Ида Галич выходит замуж во второй раз. Об этом знаменитость рассказала в одной из программ на федеральном канале.

В ходе передачи она также показала роскошное кольцо на безымянном пальце, которое ей подарил возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич.

«Удивительный, прекрасный год. Я много что вела, много где была, много проектов запускала. Но есть одна новость, которую никто еще не знает. Я снова невеста!» — призналась она.

С предпринимателем Ледвичем блогер вместе больше года. Поначалу она скрывала отношения, но недавно рассекретила избранника.

А также рассказала, что они работают над совместным бизнесом — планируют продавать биологически активные добавки в Китае. Галич уверена, что работа над одним проектом не испортит ее отношения с возлюбленным, а лишь укрепит.

Для звезды этот брак станет вторым, ранее она была замужем за бизнесменом Аланом Басиевым. Брак Иды и Алана продлился около двух лет, в феврале 2020-го на свет появился их сын Леон.

Вскоре поклонники заговорили о проблемах в семье звезд, так как супруги стали все реже появляться вместе на светских мероприятиях, а потом Галич публично заявила о завершении их отношений. Блогеры сохранили дружбу и без конфликтов и скандалов продолжают вместе воспитывать наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич пожелала счастливого Нового 2025 года.

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