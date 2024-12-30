«Все остальное будет»: Ида Галич пожелала счастливого Нового 2025 года
Ида Галич пожелала счастливого Нового 2025 года
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.
Телеведущая Ида Галич отметила, что в Новом 2025 году необходимо делать акцент именно на здоровье. По ее словам, именно так можно обрести абсолютное счастье.
«Будьте счастливы, а самое главное — здоровы, потому что все остальное будет», — добавила блогер.
К слову, как сообщал 5-tv.ru, сама Галич испытывает счастье от прослушивания классической музыки. По словам телеведущей, ценность таких композиций обуславливается нейробиологией.
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