Илон Маск назвал причину возгорания электромобиля Tesla в Лас-Вегасе

В результате происшествия погиб один человек, ранения получили семеро.

Американский бизнесмен, генеральный директор компании Tesla Илон Маск высказался об инциденте с возгоранием автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. По словам предпринимателя, причиной мог стать взрыв, вызванный фейерверком или бомбой, установленной в машине. Он подчеркнул, что в тот момент все показатели телеметрии были в норме.

«Теперь мы можем подтвердить, что взрыв был вызван очень крупными фейерверками и/или бомбой, которая находилась в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством», — сказано в публикации в соцсети X.

Маск также считает, что случившееся в Лас-Вегасе может быть терактом. Он не исключает связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу праздновавших Новый год в Новом Орлеане. Бизнесмен обратил внимание на тот факт, что обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.

Грузовик Tesla Cybertruck, один из самых критикуемых продуктов производителя, загорелся возле башни избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе 1 января. По данным свидетелей происшествия, людей из здания эвакуировали после того как раздались звуки взрыва.

Журналисты Associated Press сообщали о гибели одного человека внутри автомобиля, а также о семи пострадавших. Полиция расследует детали инцидента. Собственное расследование начала и компания Tesla.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15.