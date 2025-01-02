Количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Злоумышленник на арендованной машине врезался в толпу празднующих Новый год людей, а потом открыл огонь из автомата.

Количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек

Фото: Reuters/via REUTERS

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Количество жертв наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане возросло, на данный момент известно от 15 погибших и 25 пострадавших, все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на члена Демократической партии от Луизианы Троя Картера.

Известно, что злоумышленник, который находился за рулем, ранил нескольких полицейских, открыв огонь из автомата. Пострадали по меньшей мере двое стражей правопорядка. Ответными выстрелами правоохранители ликвидировали агрессора. Как отмечали представители Федерального бюро расследований (ФБР), на месте трагедии были найдены бомбы, начиненные гвоздями, и другое оружие.

По информации Associated Press, в распоряжении следователей также оказалось видео, на котором трое мужчин и женщина устанавливают самодельное взрывное устройство на автомобиль. Личность исполнителя теракта установлена, это 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Бахар Джаббар, ветеран американской армии. С целью убить как можно больше людей он на большой скорости врезался в толпу празднующих Новый год, потом вышел из машины и начал стрелять. Его подельники разыскиваются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новоорлеанского террориста подозревают в связях с ИГ*.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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