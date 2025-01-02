В России начнет действовать режим высылки иностранцев

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 53 0

ТАСС: в России с 5 марта будет запущен режим высылки иностранцев-нелегалов

В России начнет действовать режим высылки иностранцев

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Нововведения вступят в силу с 5 марта 2025 года.

В России начнет действовать миграционный режим высылки иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории страны. Соответствующий закон вступит в силу 5 марта, сообщается в материале ТАСС.

Согласно нормативному акту, нарушители будут ограничены в некоторых правах и свободах, а также внесены в реестр контролируемых лиц. К ним также могут применяться меры государственного контроля в сфере миграции. Режим высылки будет действовать с момента включения данных о персоне в упомянутый реестр.

На контролируемые лица, в свою очередь, накладывается ряд обязательств, в том числе по информированию территориальных органов МВД России о своем местонахождении и обстоятельствах, мешающих своевременно покинуть страну. Нарушение будет караться помещением в спецучреждение и дальнейшей депортацией. О примененных мерах по просьбе мигранта осведомят родственников, работодателя или его консульство.

Люди из реестра не имеют права на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП), не смогут покупать транспорт и управлять им, приобретать недвижимость и совершать ряд других финансовых операций, а также заключать брак. Чтобы не оказаться в списке, необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, вовремя получить или продлить миграционные документы, а также сообщить в МВД информацию о месте проживания и работы. Реестр будет открыт на официальном сайте ведомства.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что проверки иностранцев из реестра контролируемых лиц начнутся с 5 февраля.

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