Отказалась стать его женой? Девушка Тимати опубликовала загадочное видео

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Девушка Тимати отказалась выходить замуж за рэпера

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; Instagram*/halfbloodval

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Подписчики не знают, как трактовать новую публикацию знаменитости.

Модель Валентина Иванова отказалась выходить замуж за рэпера Тимати? На это намекнула сама знаменитость на своей странице в социальной сети.

Валентина выставила видео, на котором видно только женскую руку с роскошным кольцом на безымянном пальце. Но кроме ювелирного изделия, усыпанного драгоценными камнями, внимание привлекает и лаконичная, но исчерпывающая подпись.

«Я сказала нет», — гласит публикация.

На самом ли деле Тимати сделал предложение Ивановой или за данным видео скрывается какая-то другая история, неизвестно. Рэпер пока никак не прокомментировал пост возлюбленной. Да и сама Валентина не спешит прояснить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru уже писал о том, что Тимати намекнул на официальный статус его отношений с моделью. В одной из своих публикаций он упомянул слово «жена», которой, насколько известно общественности, у исполнителя никогда не было. Однако рэпер является отцом двух детей: дочери Алисы от модели Алены Шишковой и сына Ратмира от другой модели Анастасии Решетовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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