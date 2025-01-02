Отказалась стать его женой? Девушка Тимати опубликовала загадочное видео

Подписчики не знают, как трактовать новую публикацию знаменитости.

Модель Валентина Иванова отказалась выходить замуж за рэпера Тимати? На это намекнула сама знаменитость на своей странице в социальной сети.

Валентина выставила видео, на котором видно только женскую руку с роскошным кольцом на безымянном пальце. Но кроме ювелирного изделия, усыпанного драгоценными камнями, внимание привлекает и лаконичная, но исчерпывающая подпись.

«Я сказала нет», — гласит публикация.

На самом ли деле Тимати сделал предложение Ивановой или за данным видео скрывается какая-то другая история, неизвестно. Рэпер пока никак не прокомментировал пост возлюбленной. Да и сама Валентина не спешит прояснить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru уже писал о том, что Тимати намекнул на официальный статус его отношений с моделью. В одной из своих публикаций он упомянул слово «жена», которой, насколько известно общественности, у исполнителя никогда не было. Однако рэпер является отцом двух детей: дочери Алисы от модели Алены Шишковой и сына Ратмира от другой модели Анастасии Решетовой.

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