Больше не холостяк? Тимати намекнул, что впервые женился

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Рэпер Тимати намекнул на брак с Валентиной Ивановой

Тимати дал понять, что женился

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Еще летом рэпер говорил, что готов к созданию семьи.

Рэпер Тимати намекнул, что женился на модели Валентине Ивановой.  В своем личном блоге 41-летний исполнитель опубликовал шуточное видео, где посреди лесных просторов и гор висит обычный унитаз. На первый взгляд ничего особенного, но поклонники посчитали, что в каждой шутке есть доля правды. А все дело во фразе.

«Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены», — подписал публикацию Тимати.

Выходит, что рэпер назвал Валентину, с которой встречается уже несколько лет, своей женой. Многие посчитали, что он успел тайно узаконить свои отношения. Учитывая тот факт, что летом он говорил о своей готовности создать семью, поскольку уже достаточно «погулял».

Однако с одним нюансом. Для брака ему необходима та девушка, в которой он будет полностью уверен, чтобы жениться один раз и на всю жизнь.

С Ивановой Тимати в отношениях уже более двух лет. Известно, что модель уже знакома с мамой артиста — Симоной Юнусовой. Судя по совестным фото в соцсетях, они даже неплохо поладили. Другие члены семьи музыканта также тепло приняли Валентину.

К слову, у Тимати в прошлом был роман с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Обе родили ему ребенка, но ни одна так и не смогла стать ему супругой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какой растет дочь Тимати.

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