Старейшая олимпийская чемпионка Келети скончалась в возрасте 103 лет

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 33 0

Старейшая олимпийская чемпионка Келети скончалась в возрасте 103 лет

Скончалась олимпийская чемпионка в возрасте 103 года

Фото: Фото из открытых источников

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Она завоевала пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали Игр.

В Венгрии на 104-м году жизни умерла победительница Олимпийских игр Агнеш Келети. Об этом сообщает издание Nemzeti Sport.

«Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике, старейшая в мире олимпийская чемпионка, скончалась в четверг утром в возрасте 103 лет», — говорится в сообщении.

Спортсменка родилась 9 января 1921 года в Будапеште. Свой первый чемпионат Венгрии ей удалось выиграть в 1940 году. Она прошла через множество испытаний: Холокост и притеснения в спортивной карьере из-за еврейских корней.

Келети вернулась в большой спорт в 1952 году и ей сразу удалось выиграть свою первую золотую медаль на Олимпийских играх, а в 1956 году спортсменка и вовсе получила еще четыре медали. За время карьеры Келети удалось стать обладательницей 10 олимпийских медалей.

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