Экс-муж Седоковой покончил с собой в хостеле в центре Москвы

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 114 0

Бездыханное тело баскетболиста нашли спустя неделю после развода с артисткой.

Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой в хостеле в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бездыханное тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы. Как сообщил источник 5-tv.ru, баскетболист Янис Тимма покончил с собой.

«Нашли его в хостеле. Рядом телефон, а на заставке фраза „позвоните Анне“ и номер телефона», — заявил источник.

Пока возле дома, в котором находится хостел, стоят автомобили правоохранителей и спецперевозки. Подробности произошедшего устанавливают.

Известно, что Седокова решила развестись со спортсменом в октябре. В браке они прожили четыре года. У пары были непростые отношения. Супруги неоднократно расставались и снова мирились. Видимо, осенью певица решила поставить точку в любовной истории с Тиммой.

Баскетболист пытался вернуть любимую. Но попытки оказались тщетны. 9 декабря, за неделю до трагедии, пару развели. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Анна Седокова 16 декабря отпраздновала день рождения. Певице исполнилось 42 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению балерины Анастасии Волочковой, распались все браки певицы Анны Седоковой.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.91
-0.52 108.70
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:49
Правительство продлило программу материнского капитала до 2030 года
4:34
Шесть причин: почему жертвы насилия часто скрывают совершенное над ними
4:05
Экс-муж Седоковой покончил с собой в хостеле в центре Москвы
3:40
Ржавели в доках: кто виноват в крушении танкеров в Керченском проливе
3:15
Чревато отравлением и даже смертью: какие лекарства нужно прятать от детей
2:54
В Приморье на руднике «Южный» произошло обрушение горной породы

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
Холода нипочем: три важных шага по уходу за волосами зимой
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год