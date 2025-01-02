В Молдавии предложили запретить деятельность российских авиакомпаний

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Под запрет могут попасть перевозчики из Армении и еще 18 стран.

В Молдавии предложили запретить деятельность российских авиакомпаний

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

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Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает запретить деятельность авиакомпаний из нескольких стран, включая Россию и Армению.

На рассмотрение общественности был представлен проект «Об утверждении списка авиакомпаний, деятельность которых будет запрещена на территории Молдавии».

Как сообщает РИА Новости, в список попали авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России и Армении. Среди российских авиакомпаний, которые могут попасть под запрет, — «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь» и «Авиакомпания Смартавиа». Также в список включены «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», NordStar, «РусЛайн», «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «СКОЛ» и «ЮТэйр».

Цель нового проекта в министерстве — привести законодательство страны в соответствие с нормами Европейского союза. Проект будет обсуждаться до 9 января.

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