Можно сэкономить: за сколько недель зимой выгодно покупать билеты на самолет

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Билеты на зимние рейсы выгоднее покупать за несколько недель или месяцев

Можно сэкономить: за сколько недель зимой выгодно покупать билеты на самолет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

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Больше всего летают в Москву и Ташкент.

Покупать билеты на зимние рейсы авиакомпаний выгоднее, как правило, за несколько недель или месяцев. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на экспертов. 

Сервис проанализировал популярные направления, выявил закономерности времени бронирования и цены. Согласно статистике, на внутренние рейсы лучше приобретать билеты за два-четыре месяца, на международные — за две-три тридцатидневки.

Самым популярным направлением по России стала Москва. На нее приходится 17% от всех внутренних рейсов. Позаботиться о билете в столицу следует не меньше чем за два месяца. На втором месте —Санкт-Петербург. Бронировать место в самолет до города на Неве стоит за три-четыре месяца.

Каждый десятый билет покупается до Сочи. О рейсе нужно позаботиться за две-четыре недели или за три-четыре месяца. В Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург и Махачкалу билеты будут выгоднее всего за два месяца или раньше. С Красноярском работает принцип «чем раньше, тем лучше». Зато в Казань можно бронировать рейс за одну-четыре недели. К поездке в Уфу готовимся за месяц.

Покупку билетов на зарубежные направления тоже не стоит откладывать в долгий ящик. В Ташкент стоит прибрести билет за полтора месяца до полета. А вот в Бангкок и Пхукет билет на руках следует иметь за одну-три недели, также, как в Ереван и Дубай. Лучше время для покупки билетов в Баку, Наманган и Самарканд — за два месяца до полета. Если летим в Таджикистан, то бронируем место в самолете за месяц.

Специалисты советуют смотреть не только конкретную дату, но и соседние. Цены могут заметно разниться. Еще рассматриваем будние дни: как правило, стоимость в середине недели меньше.

«Также иногда выгоднее бронировать перелеты по дальним направлениям с пересадками отдельно, например, Екатеринбург — Сочи, Сочи — Дубай», — рекомендуют эксперты.

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