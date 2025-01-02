Остались без пива: в Британии похитили 20 тысяч литров пенного

Продажу алкогольного напитка пришлось ограничить из-за нехватки.

Зимние праздники в Великобритании обернулись нехваткой пива — его продажу в барах даже пришлось ограничить. А виной тому стало похищение 20 тысяч литров пенного. Об этом рассказали в The Guardian.

Перед католическим Рождеством британские бары и супермаркеты столкнулись с нехваткой Guinness. Как уже удалось выяснить, в середине декабря со склада в Мидлендсе угнали фуру, в которой было 400 50-литровых бочек с пенным.

В компании Diageo, которой принадлежит бренд Guinness, комментировать случившееся не стали. Однако известно, что поставщик подал заявление в полицию. Найти виновных пока не удалось — фура с 35,2 тысячи пинт словно испарилась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Нидерландах из музея были похищены две картины Энди Уорхола.