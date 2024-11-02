В Нидерландах из музея были похищены две картины Энди Уорхола

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Похитители действовали как в настоящем боевике.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Нидерландах сейчас разыскивают похитителей сразу двух королев. Неизвестные украли из музея знаменитые работы Энди Уорхола. И устроили все, как в голливудском фильме: взорвали стену здания, чтобы попасть внутрь.

Но вот пути отхода грабители продумали хуже. Они вынесли четыре картины — это полная серия портретов королев, но в машину все не поместилось. Удалось увезти лишь две работы — Елизавету II и королеву Маргрете из Дании. И те пришлось вытащить из рам.

Продать эти произведения очень сложно — все они имеют опознавательные метки галереи.

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