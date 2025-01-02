Надо чем-то топить: цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

газ

Фото: 5-tv.ru

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Прекращение транзита российского голубого топлива через Украину совпало с похолоданием на севере Европы.

После того как поставки газа из России были прекращены, цены на голубое топливо в Европе достигли уровня, который наблюдался в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg.

«Базовые цены выросли до самого высокого уровня с октября 2023 года», — пишет агентство, отмечая, что альтернативных маршрутов транзита газа в Европейский регион нет.

Журналисты отмечают, что прекращение транзита газа через Украину совпало с похолоданием на севере Европы и незапланированным сбоем поставок в Норвегии.

Утром 1 января «Газпром» остановил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. В компании пояснили, что это произошло из-за того, что украинская сторона неоднократно отказывалась продлевать соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава украинского Минэнерго Герман Галущенко назвал прекращение транзита российского газа через Украину историческим событием.

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