Российские военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 38 0

Российские военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы ВСУ

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Саперы проверяют территории метр за метром.

Военные инженеры группировки войск «Север» ежедневно продолжают проводить разминирование и устранять последствия преступных обстрелов киевского режима в приграничном районе Курской области.

Также специалисты инженерно-саперных подразделений осуществляют мониторинг стратегических объектов и жилых территорий с целью выявления взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами после отступления.

Саперы проверяют территории метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
2 янв
«Немедленное прекращение огня»: в Турции рассчитывают на прекращение конфликта на Украине
2 янв
Экипаж танка Т-80БВ нанес удар по укрепленным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 янв
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
1 янв
«Ждите нас с победой»: бойцы в зоне СВО поздравили россиян с Новым годом
1 янв
Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
1 янв
Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 дек
Су-34 нанес удар по пехоте и бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
31 дек
Расчет ЗРК «Стрела-10» прикрыл штурмовиков на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
31 дек
Бойцы РФ в тыловом районе зоны СВО украсили блиндажи и казармы к Новому году
30 дек
Российские силы освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР
+2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:46
Зеленский обвинил Запад в использовании беженцев с Украины в качестве дешевой рабочей силы
6:30
«Кто ищет, тот всегда найдет»: жена Курбана Омарова не проверяет его телефон
6:15
Баланс во всем: почему опасно пропускать завтрак
6:00
Российские военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
5:36
К резиденции президента Южной Кореи прибыли правоохранители с целью ареста

Сейчас читают

Новый год с огоньком: где в квартире категорически нельзя вешать гирлянду
Каким будет новый 2025 год для Скорпионов — гороскоп
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год