Основательница модного дома Missoni умерла в Италии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25

Розита Миссони умерла в возрасте 94 лет.

умерла создательница итальянского модного дома missoni

Фото: www.globallookpress.com/ Jayne Emsley

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Розита Миссони скончалась в возрасте 94 лет.

Создательница дома моды Missoni Розита Миссони умерла в Италии. Это случилось в ее доме в Сумираго на севере Италии. Женщине было 94 года, сообщает La Republica.

Миссони внесла вклад в становление Милана как столицы итальянской высокой моды. Вместе со своим мужем Оттавио Миссони она создала люксовый бренд одежды, в основу которого входил яркий полосатый и зигзагообразный трикотаж.

Розита разрабатывала дизайны силуэтов изделий, а Оттавио создавал узоры. Они задумывали модный дом Missoni как небольшое семейное предприятие, но уже через 15 лет смогли представить свой бренд на модных показах в Милане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Милане запретили курить на улицах. Это сдедано для того, чтобы улучшить качество воздуха. Теперь за сигарету в общественных местах, в том числе и на городских улицах, положен штраф в размере от 41 до 249 долларов.

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Основательница модного дома Missoni умерла в Италии

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