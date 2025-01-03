Израиль ударил по оборонным заводам в сирийском Алеппо

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Точной информации об ущербе нет.

Израиль ударил по оборонным заводам в сирийском Алеппо

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

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Израиль ударил по военным заводам, а также научно-исследовательскому центру в сирийском Алеппо. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

«Атака Израиля была направлена против оборонных лабораторий и научно-исследовательского центра близ города Аль-Сафира в восточной части Алеппо», — сообщается в Telegram-канале радиостанции.

Стало известно и о звуках взрывов в Алеппо. По словам корреспондента Sham FM, об ущербе сейчас ничего неизвестно.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в секторе Газа как минимум семь младенцев умерли от переохлаждения. Об этом проинформировал телеканал Al Jazeera.

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