Семь младенцев умерли в секторе Газа от переохлаждения
В смерти детей виноваты не только погодные условия.
Фото: Reuters/Mohammed Salem
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В секторе Газа как минимум семь младенцев умерли от переохлаждения. Об этом проинформировал телеканал Al Jazeera.
«По меньшей мере семь младенцев в секторе Газа умерли от переохлаждения из-за холодной зимы и проливных дождей», — заявил телеканал.
В материале уточняется, что трагедии произошли из-за ограничений, которые Израиль наложил на поставки гуманитарной помощи в анклав. Кроме того, сообщается, что по району аль-Маваси на юге Газы наносятся удары Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Данная территория считается гуманитарной зоной. Из-за атак уже погибло 11 палестинцев.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли десять человек.
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