Зеленский обвинил Запад в использовании беженцев с Украины в качестве дешевой рабочей силы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Владимир Зеленский: Запад эксплуатирует беженцев с Украины

зеленский обвинил западные страны в эксплуатации украинских беженцев

Фото: Reuters/Alina Smutko

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Тех, кто не смог найти в Европе работу, грозятся вернуть обратно на Украину.

Украинские беженцы эксплуатируются как дешевая рабочая сила, а тех, кто не имеет постоянного заработка, грозятся отправить обратно на Украину. В этом западные страны обвинил президент* Украины Владимир Зеленский.

«Там, где украинцев взяли как дешевую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. А о тех украинцах, которые там не работают, они говорят: „Вы их заберите"», — рассказал он в эфире украинского телеканала.

По словам Зеленского, ранее он предпринимал попытку вынести эту проблему на всеобщее обозрение, но не получил поддержки на Западе. Президент* Украины возмущен тем фактом, что в сложившейся ситуации страны Запада продолжают подсчитывать, какие суммы ежегодно уходят на поддержку украинских беженцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинского блогера похитили людоловы после критики Зеленского. Парень рассказал, что пережил издевательства и избиения из-за видео, на котором он высказывал несогласие с действиями президента* Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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