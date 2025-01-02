«Сидел в камышах»: украинского блогера похитили людоловы после критики Зеленского

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Украинского блогера Назарчика похитили за критику Владимира Зеленского

Украинского блогера похитили за критику Зеленского

Фото: FILIP SINGER/ТАСС

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Молодой человек рассказал, что над ним издевались и избивали его.

Украинский блогер Назарчик сообщил о своем похищении сотрудниками ТЦК (так на Украине называют военкоматы, а сотрудников местные часто именуют людоловами) и СБУ. По его словам, всему виной видео, в котором он высказывал свое недовольство действиями главы киевского режима Владимира Зеленского*.

По словам блогера, сначала его доставили в ТЦК во Львовской области. Там молодого человека избили за то, что он попросил связаться с родственниками. Затем ночью Назарчика перевезли в Ровенскую область, где поселили с мобилизованными украинцами.

Блогер утверждает, что те живут в палатках без пола, отапливаемых «буржуйками».

Молодой человек пытался воздействовать на окружающих голодовкой. Однако над Назарчиком только посмеялись. Он заявил, что там нарушаются права человека. Если кому-то станет плохо, то всем остальным будет на это абсолютно все равно. Блогеру удалось сбежать благодаря друзьям и «неравнодушным людям».

«Понимая, что, либо я умру там в лесу, либо на фронте <…>, я шел больше десяти километров, сидел в камышах, в воде, я простудил ноги, я простудился сам, заработав воспаление», — поделился Назарчик в соцсети.

В Сети уже не раз появлялись видео, где украинцев силой мобилизуют представители военкоматов. Часто мужчин в процессе «призыва» избивают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пленный боевик ВСУ рассказал о призыве в армию мужчины с аутизмом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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