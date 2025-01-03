«Монументальная мужская база»: Стас Пьеха о семи годах в детдоме

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Стас Пьеха рассказал о семи годах в детском доме

стас пьеха о семи годах проведенных в детдоме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Отсутствие внимания со стороны мамы и бабушки вынудили подростка принять непростое решение.

Стас Пьеха оправился в детский дом по собственной воле. Это решение было связано с недостатком внимания со стороны бабушки и мамы. В эфире одной из программ певец рассказал о нормах морали, которые установил для себя за семь лет пребывания там.

Илона Броневицкая и Эдита Пьеха проводили большую часть времени в гастролях. Стас Пьеха почти всегда пребывал в одиночестве. Оказавшись среди сверстников, лишенных родительской любви, он наконец смог получить поддержку. Стас благодарен жизни за подобный опыт, ведь он сыграл важную роль в становлении его личности. Певец отмечает, что именно в детском доме он приобрел «монументальную мужскую базу».

«Например, там нельзя было стучать. А если настучал, тебе потом не избежать трудностей», — рассказал Пьеха.

Он также поделился, что ребята в детском доме казались гораздо более «взрослыми», чем товарищи во дворе. Они обладали своим видением мира, жили по определенному кодексу. Стасу тоже приходилось соблюдать его. Он на всю жизнь запомнил, что нельзя поступать плохо и что необходимо всегда отстаивать себя. 

Артист также рассказал об отношениях с сестрой Эрикой.  В детстве они совсем не ладили — слишком разные характеры. Девочка училась в школе на «отлично», играла на пианино и стремилась к порядку во всем. Стас же был полной противоположностью — хулиган и двоечник. Словом, с сестрой они никогда не были близки и, как отмечает сам артист, «находились в разных мета-вселенных».

Одиночество и стало причиной, по которой певец начал употреблять наркотики. Однако на сегодняшний день Пьеха не имеет с зависимостью ничего общего — он находится в ремиссии на протяжении нескольких лет.

«Выздоровление — это ежедневные действия, чтобы немножечко видеть реальность, тестировать ее. То есть я до сих пор это делаю. Я все еще посещаю собрания, амбулаторные группы. Я прохожу групповой психоанализ, пишу какие-то штуки и так далее. И делаю это каждый день», — рассказывал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пьеха рассказал о будущем своего сына.

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