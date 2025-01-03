К резиденции президента Южной Кореи прибыли правоохранители с целью ареста

К резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Еля прибыли сотрудники правоохранительных органов с целью ареста. Его полномочия были приостановлены в результате импичмента. О происходящем сообщило агентство Yonhap.

«Правоохранители прибыли в официальную резиденцию президента», — сказано в материале.

Для того, чтобы взять президента под стражу, к его резиденции направились 150 правоохранителей, среди которых 120 — полицейские, а 30 — сотрудники управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных лиц.

Ордер на арест президента был выдан судом 31 декабря. Сторона защиты лидера Южной Кореи не признала это решение и назвала ордер недействительным, ведь он был выдан «без полномочий на проведение расследования», что характеризует его как незаконное предписание.

После объявления в Республике Корея военного положения в начале декабря ситуация в стране стала по-настоящему напряженной. Такое решение было принятом президентом из-за угрозы паралича власти, которая нависла над ним после попыток провести процедуру импичмента.

Командующий чрезвычайным режимом и начальник штаба сухопутных войск Пак Ан су подчеркнул, что во время военного положения в стране не функционируют парламент, политические партии и объединения.

Официально Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за объявление импичмента Юн Сок Елю 14 декабря. Теперь Конституционный суд должен в течение 180 дней вынести вердикт. Из 289 членов парламента страны за отрешение президента от должности проголосовали 204 человека, против — 85.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Еля.