Выдан ордер на арест президента Южной Кореи

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Вскоре глава страны предстанет перед судом.

Выдан ордер на арест президента Южной Кореи

Фото: www.globallookpress.com/Lee Jae-Won

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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Еля. Информацию публикует национальное информационное агентство Yonhap.

«31 декабря был выдан ордер на задержание и обыск… в отношении Юн Сок Еля», — говорится в сообщении.

Известно, что это первый случай в истории страны, когда ордер на арест выдается в отношении ее главы.

Ситуация в Южной Корее

Президент Юн Сок Ель 3 ноября объявил о введении военного положения в Южной Корее. До этого глава государства провел экстренное совещание, объявив об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Позднее он выступил с обращением по национальному телевидению, заявив, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к соседям из КНДР. Введение военного положения он назвал «критически важным шагом для защиты конституционного порядка в стране».

Полиция и военные попытались заблокировать подступы к парламенту, но их оттеснили. Позже парламентарии отменили военное положение и приказали силовикам разойтись, те повиновались.

Пока результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и нацвалюты. В Демпартии уже заявили: президент Южной Кореи предстанет перед судом за свои преступления.

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