«Девочка с твердым нравом»: SHAMAN впервые вывел на сцену 10-летнюю дочь

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

SHAMAN впервые спел на сцене с десятилетней дочерью Варварой

SHAMAN впервые вывел на сцену дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Зрители отметили поразительное сходство наследницы с папой.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, впервые вывел десятилетнюю дочь Варвару на сцену. Наследница вместе с отцом приняла участие в съемках новогоднего шоу на федеральном канале, пишет издание KP.RU.

Они исполнили песню «Новогодние игрушки». На сцене юная Варя держалась довольно уверенно. Когда они завершили номер, Дронов опустился на колени перед дочерью и поцеловал ее руку.

В разговоре с ведущим шоу Андреем Малаховым SHAMAN признался, что наследница обладает сильным характером, поэтому он долго уговаривал девочку поучаствовать в съемках.

«Когда мы решили спеть эту песню, я, конечно, обсудил это с ней. Она — девочка с твердым нравом. Мы ее убедили, пообещали, что все пройдет хорошо», — рассказал артист.

Малахов высоко оценил вокальные способности Варвары, а также отметил ее поразительное сходство с папой.

К слову, наследница родилась в браке Дронова с первой супругой — учителем Мариной Рощупкиной. Марина была старше Ярослава на шесть лет. Они познакомились, когда артисту было 16 лет и официально поженились спустя пять лет.

По словам музыканта, их брак разрушился из-за его переезда в Москву из родного города. Тогда Марина последовала за мужем, но оказалось, что ей сложно адаптироваться к жизни в столице. После развода Варвара живет с мамой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN поздравил россиян с Новым 2025 годом.

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