«Достатка и счастья»: SHAMAN поздравил россиян с Новым 2025 годом

Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 89 0

SHAMAN пожелал в Новом 2025 году достатка и счастья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец уверен, что пришедший год Змеи принесет много ярких и радостных событий.

Автор и певец SHAMAN пожелал россиянам множества ярких событий в Новом 2025 году. Видеопоздравление он записал специально для 5-tv.ru.

«Привет, Россия! Это SHAMAN! Поздравляю дорогих зрителей и весь коллектив Пятого канала с Новым годом! Пусть 2025 год принесет вам счастье, достаток. Подарит много ярких и радостных событий. Благополучия вам и вашим близким. С Новым годом!» — подчеркнул заслуженный артист РФ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, SHAMAN принял участие в ставшей уже традиционной акции «Елка желаний». Дома у своего друга Григория Лепса он встретился с десятилетней поклонницей из ЛНР по имени Амелия. Девочка занимается музыкой и танцами и даже стала участницей гала-концерта «Звезды столицы» в Москве.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
Семеро подростков пострадали в результате взрыва бомбы в ЛНР
23:05
Результаты расследования крушения самолета AZAL в Актау представят через 30 дней
22:42
Будьте бдительны: врач рассказала кому ни в коем случае нельзя есть ананасы
22:21
С новым счастьем: Ани Лорак в 2025 году планирует выйти замуж и стать мамой
21:56
«Совсем другая»: Брухунова удивила поклонников неожиданным образом
21:38
Справимся за неделю: побережье Черного моря скоро может быть очищено от мазута

Сейчас читают

SHAMAN встретился с юной поклонницей из ЛНР в рамках акции «Елка желаний»
Россия вернула 150 своих военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год