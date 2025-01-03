Приставам разрешили взыскивать долги с россиян в цифровых рублях

С 1 января 2025 судебные приставы могут взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2023 года, взыскание средств с цифровых рублевых кошельков должников возможно при отсутствии или недостатке денежных средств на рублевых, валютных и металлических счетах.

«Федеральным законом от 24 июля 2023 года внесены изменения, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника», — цитирует ведомство ТАСС.

После взыскания сумма задолженности в цифровых рублях будет перенаправлена на специальный депозитный счет службы судебных приставов.

В ведомстве также добавили, что возможность сохранения средств в размере прожиточного минимума, на которое не может быть произведено взыскание, не распространяется на цифровые счета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин оценил результаты работы ФССП. Он отметил, что За последние годы ведомство значительно укрепило свой потенциал и повысило результативность работы.