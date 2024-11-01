«Укрепила потенциал»: Путин оценил результаты работы ФССП

Президент поздравил судебных приставов с профессиональным праздником.

За последние годы Федеральная служба судебных приставов (ФССП) значительно укрепила свой потенциал и повысила результативность работы. Об этом в День судебного пристава заявил президент РФ Владимир Путин.

«За прошедшие годы ваша служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы, выросла в современное, эффективное ведомство, применяющее передовые технологии и управленческие подходы», — отмечается в телеграмме на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что важность задач, выполняемых службой, требует от каждого сотрудника глубоких и основательных знаний, а также безупречных личных качеств. По его словам, их отличают высокий профессионализм и верность Отечеству, а также, что немаловажно, добросовестность.

Путин также выразил уверенность, что сотрудники ФССП продолжат работать честно и будут дальше беречь и развивать традиции ветеранов службы.

В заключение глава государства пожелал причастным успехов и добра.

Ежегодно 1 ноября в России отмечается День судебного пристава — профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Он бы учрежден указом президента РФ от 8 сентября 2009 года.

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