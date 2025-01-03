Хуснуллин в рамках «Елки желаний» подарил электросамокат девочке из Курской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Хуснуллин в рамках «Елки желаний» подарил самокат девочке из Курской области

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Вице-премьер также пообещал приложить все усилия, чтобы школьница поскорее вернулась в родной город, откуда была вынуждена уехать.

В рамках новогодней акции «Елка желаний» вице-премьер России Марат Хуснуллин осуществил мечту восьмилетней Дарины из Курской области — подарил девочке электросамокат.

Ранее он поговорил с Дариной по видеосвязи и пообещал, что в скором времени самокат будет доставлен.

«Мы тебе его (электросамокат — Прим.ред.) обязательно подарим. Ты, пожалуйста, на нем катайся, только каску надевай, береги себя и не гоняй сильно, чтобы не попасть в аварию», — сказал Хуснуллин.

Девочка также призналась, что хочет поскорее вернуться домой. Семья Дарины оказалась в числе тех, кому пришлось покинуть свой дом после того, как украинские боевики в августе прошлого года вторглись в Курскую область.

Вице-премьер пообещал все возможное, чтобы и это желание девочки как можно скорее исполнилось.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. К настоящему моменту уже реализовано более 213 тысяч детских мечтаний. Цель этой акции — принести радость и ощущение новогоднего чуда детям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Голикова в рамках «Елки желаний» подарила скрипку девочке из Воронежской области.

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