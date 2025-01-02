Голикова в рамках «Елки желаний» подарила скрипку девочке из Воронежской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Школьница еще не умеет играть на этом инструменте, но решительно намерена научиться.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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В рамках новогодней акции «Елка желаний» вице-премьер РФ Татьяна Голикова осуществила мечту 12-летней Кристины Коваль из города Острогожск Воронежской области. Девочка мечтала о скрипке.

Политик связалась с Кристиной и ее мамой Натальей Ивановной по видеосвязи. Девочка рассказала, что учится в шестом классе школы № 1 в Острогожске, а также посещает художественную школу и увлекается рисованием пейзажей. Однако она хотела бы освоить еще один навык — научиться играть на скрипке.

«Участвуя в акции „Елка желаний“, Кристина выразила желание получить скрипку, так как увидела на отдыхе на набережной девочку, которая играла на этом инструменте, и у нее возникло желание научиться играть самой», — говорится в сообщении Telegram-канала правительства.

Вице-премьер подарила Кристине скрипку и поздравила девочку и ее семью с праздниками. Глава Острогожского района Сергей Хорошилов также передал девочке скрипку и новогодние подарки от Голиковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что командование и военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) исполнили мечты 800 детей в рамках акции «Елка желаний».

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