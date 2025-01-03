Распробовали: поставки краба на российский рынок выросли на 20% за год

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Поставки краба на российский рынок выросли на 20% за год

Краб становится популярнее в России

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Этот вид ракообразных уже перестал быть экзотикой для обеспеченных граждан.

Поставки краба на российский рынок выросли на 20% за год и достигли восьми тысяч тонн за год. Об этом сообщили «Известиям» во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ).

В ассоциации констатируют, что краб перестал быть «диковинкой» для обеспеченных граждан в России.

По словам директора ВАРПЭ, в нашей стране потихоньку стала формироваться культура потребления этого ракообразного. Происходит это благодаря совместным усилиям рыбаков, ретейла и ресторанного сектора.

После введения санкций недружественными странами отечественные рестораторы больше сфокусировались на расширении «крабового» меню, дабы заменить импортные деликатесы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российский рыбный промысел адаптировался под западные санкции. Отечественные компании сделали ставку на импортозамещение и переориентировали основную часть продукции на азиатские рынки.

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