Динамика и перспективы: как российский рыбный промысел адаптировался под западные санкции

В Петербурге сегодня завершает работу Международный рыбопромышленный форум. Обсудить вопросы развития аквакультуры и заключить с Россией новые контракты приехали представители 25-ти стран.

Между тем, еще пару лет назад расчет Запада был на серьезный удар по этой отрасли. Но жесткие санкции не сработали. Отечественные компании сделали ставку на импортозамещение и переориентировали основную часть продукции за азиатские рынки. Как сейчас обстоят дела у наших рыбаков, рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

То, что идет на корм рыбам, — продукт на 100% отечественный. К нему поголовье сиговых на этой ферме вот-вот начало привыкать.

«Понятно, что переход был несколько болезненный, но сейчас, в общем-то, корма чуть-чуть уступают самым продвинутым производителям западных кормов», — говорит главный рыбовод рыбоводного хозяйства ООО «ФАРВАТ» Валерий Костюничев.

Но и рыбам, и их заводчикам стресс от перехода пережить удалось. И даже объемы производства увеличить. «ФАРВАТ» — крупнейший сиговый питомник в России. Мощность инкубатора — 500 миллионов икринок.

В Росрыболовстве перспективы уже оценили в денежном эквиваленте. К 2030 году экспорт российской рыбной продукции должен достичь суммы восемь миллиардов долларов. Однако если говорить о 2024-м, то, по сравнению с прошлым годом вывоз рыбы на внешние рынки упал на 13%, составив миллион 100 тысяч тонн.

«Мы экспортируем рыбу в самые разные уголки мира. Учитывая, что последнее время имеем ряд санкционных ограничений, связанных в первую очередь с США, с Северной Америкой в частности. Это Евросоюз ввел практически заградительные пошлины — 13,7% на российскую рыбу», — рассказывает председатель «Рыбного союза» Александр Панин.

Однако антироссийские меры, которые должны были обрушить рыбную отрасль, бумерангом вернулись на Запад. Рыбный кризис ощутили американские компании, занимающиеся поставками российского краба. А жители Германии рискуют вычеркнуть из обыденного рациона рыбные палочки — 70% минтая, из которого они производятся, тоже поставлялись из наших вод.

Наша треска, которой богато, например, Баренцево море, шла на экспорт, в том числе в Великобританию. На Туманном Альбионе это — одно из любимых рыбных блюд, цена на которое может теперь существенно увеличиться.

Это при том, что англичане ощутили подорожание популярнейших у них fish and chips уже сразу после введения антироссийских ограничений. Разумеется, Европа нашла альтернативу, но только дороже. При этом недружественные страны не прекратили смотреть в сторону российских морей и все равно от них зависят.

И рыбку съесть по-прежнему могут в Нидерландах, например. Королевство, даже несмотря на сложности с логистикой отечественной рыбы, исправно ее покупает, входя в пятерку стран, куда Россия экспортирует аквапродукцию.

На первом месте сейчас Китай — это 58% от доли в весе, на втором — Республика Корея, 29%. Также в список вошли Япония и Нигерия.

Топ рыб в российском рыбном экспорте остается неизменным. За лидерство борются минтай, треска и сельдь. В Росрыболовстве отмечают ежегодную положительную динамику в рыбопромышленной отрасли и аквакультуре, даже несмотря на существующие проблемы.

«На самом деле, количество предприятий, которые работают в сфере аквакультуры, порядка пяти тысяч, даже больше. Конечно, сложно их все посчитать. Динамика очень хорошая была за последние годы. Сейчас мы производим более 400 тысяч. Начинали после принятия закона 2014 года со 160 тысяч тонн», — говорит руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Объем производства товарной аквакультуры растет, в том числе и благодаря рыбным фермам, спрос на продукцию которых достаточно высок даже после введения санкций. И речь не только о самих рыбах. Например, из форелевого хозяйства в Сочи экспортируют эмбрионы форели, но только в страны ближнего зарубежья.

Международный рыбопромышленный форум, который проходит в Петербурге, — подтверждение заинтересованности иностранных партнеров. На площадке — делегации из 25 стран, которые рассчитывают здесь на главный улов — сотрудничество с российскими компаниями.