Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka
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Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод до конца новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
«Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минвод до конца праздников. Туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы», — сказано в публикации.
Кроме того было отмечено, что, согласно данным туроператора Space Travel, билеты из Минеральных Вод обычно обменивают на рейс из Махачкалы. При этом сочинским пассажирам предлагают несколько вариантов, в том числе Москву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Молдавии предложили запретить деятельность российских авиакомпаний. Под запрет могут попасть перевозчики из Армении и еще 18 стран. Цель нового проекта в министерстве — привести законодательство страны в соответствие с нормами Европейского союза. Проект будет обсуждаться до 9 января.
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