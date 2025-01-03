Джо Байден посетит Новый Орлеан после террористической атаки в Новый год
Визит президента США планируется 6 января.
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
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Президент США Джо Байден планирует посетить Новый Орлеан 6 января после совершенного в новогоднюю ночь теракта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Этот визит состоится раньше запланированной поездки американского лидера в Лас-Вегас, где всего через несколько часов после атаки в Новом Орлеане взорвался автомобиль Tesla. Об этом объявил Белый дом.
Теракт в Новом Орлеане
В американском городе Новый Орлеан 1 января произошло трагическое происшествие. В популярном среди туристов районе Бурбон-стрит, где в это время было много людей, грузовик врезался в толпу. Это случилось в праздничный день, когда люди отмечали наступление Нового года.
По словам очевидцев, после аварии водитель вышел из машины и начал стрелять. Полицейские, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь. На данный момент известно о 15 погибших.
По словам источника издания ABC News, в момент теракта у злоумышленника был при себе флаг запрещенной организации ИГ*. Кроме того, в транспортном средстве нашли несколько взрывных устройств.
Следователи должны установить, когда именно подозреваемый прибыл в страну и имел ли он отношение к ИГ.
Правоохранители также выясняют, были ли у подозреваемого сообщники. По данным CBS News, злоумышленника зовут Шамсуддин Джаббар. Его личность подтвердили двое федеральных чиновников.
Взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе 1 января рядом с башней Дональда Трампа произошло возгорание и взрыв грузовика Tesla Cybertruck. По словам очевидцев, после того как раздался звук взрыва, люди начали покидать здание. Погиб один человек, сидевший внутри взорвавшегося автомобиля. Им является 37-летний Мэтью Алан Ливельсбергер, сержант разведки спецназа армии США.
По словам генерального директора компании Tesla Илона Маска, причиной случившегося мог стать взрыв, вызванный фейерверком или бомбой, установленной в машине. Он подчеркнул, что в тот момент все показатели телеметрии были в норме.
Кроме того, предприниматель считает, что случившееся может быть терактом. Он также не исключает связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу праздновавших Новый год в Новом Орлеане. Бизнесмен обратил внимание на тот факт, что обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США проверяют связь теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.
* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России
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