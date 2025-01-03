Догулялись: чиновников в Рязани могут уволить из-за корпоратива

Мэр города считает, что недопустимо устраивать подобные мероприятия в условиях проведения спецоперации.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов пообещал принять меры в отношении сотрудников городской мэрии, устроивших очередной громкий корпоратив. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Как отметил Виталий Артемов, мало того, что сотрудникам мэрии в принципе рекомендовали отказаться от проведения подобных мероприятий, так еще и организовали корпоратив не абы где, а в дорогом ресторане. Праздник себе решили устроить представители сразу трех управлений администрации.

«В условиях проведения специальной военной операции считаю такое поведение недопустимым. К участникам и организаторам мероприятия будут применены соответствующие меры», — заявил глава Рязани.

Артемов отметил, что была проведена проверка. Указанные факты подтвердились. Он добавил, что может не обойтись без увольнений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сотрудники филиала компании «Ставэлектросеть» в Минеральных Водах устроили корпоратив со стриптизершами в честь Дня энергетика.