Врач-инфекционист перечислил симптомы нового штамма гриппа

Наиболее эффективной мерой профилактики заболевания остается вакцинация.

Симптомы доминирующего этой зимой штамма гриппа А (H1N1)pdm09 схожи с симптомами других штаммов заболевания. Об этом РИА Новости рассказал Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням.

«Симптомы гриппа А (H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура). Так же, как и другие вирусы гриппа, A(H1N1)pdm09 способен вызвать тяжелое течение и осложнения», — сообщил эксперт.

При тяжелом течении болезни к традиционным симптомам, отметил Чуланов, может добавиться боль в груди, синюшность губ и даже вкрапления крови в отхаркиваемой мокроте.

Эксперт уверен, что наиболее эффективной мерой профилактики заболевания остается вакцинация. О прививке стоит особенно задуматься пожилым людям, беременным женщинам, а также родителям детей до двух лет — они находятся в группе риска.

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