Роспотребнадзор зафиксировал рост активности ОРВИ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

В ведомстве порекомендовали регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать гаджеты антисептиками.

Роспотребнадзор зафиксировал рост активности ОРВИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роспотребнадзор сообщил о росте активности ОРВИ, а также призвал россиян в связи с этим бережнее относиться к своему здоровью. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года», — передает ТАСС слова Роспотребнадзора.

Сообщается, что в структуре возбудителей растет доля вирусов гриппа. В ведомстве отметили, что доминирует вирус гриппа А (H1N1)2009.

Вирус гриппа способен в течение суток провоцировать серьезные осложнения, наиболее частыое — пневмония, которая развивается в 65% случаев и может привести к летальному исходу. Лучший вариант профилактики гриппа — вакцинация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боль в поясничном отделе и шейно-воротниковой зоне можно убрать с помощью физических упражнений и гимнастики. Об этом рассказал основатель и руководитель Центра механотерапии Владимир Бондаренко.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:52
В 2025 году для выхода на пенсию понадобится 30 баллов ИПК и стаж от 15 лет
7:30
Экипаж танка Т-80БВ нанес удар по укрепленным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:13
В результате атаки Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли десять человек
6:52
Роспотребнадзор зафиксировал рост активности ОРВИ
6:28
Байден заявил о проверке связи теракта в Новом Орлеане и взрыва Tesla в Лас-Вегасе
6:00
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Магнитная буря обрушится на Землю 2 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год