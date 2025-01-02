Роспотребнадзор зафиксировал рост активности ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о росте активности ОРВИ, а также призвал россиян в связи с этим бережнее относиться к своему здоровью. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года», — передает ТАСС слова Роспотребнадзора.

Сообщается, что в структуре возбудителей растет доля вирусов гриппа. В ведомстве отметили, что доминирует вирус гриппа А (H1N1)2009.

Вирус гриппа способен в течение суток провоцировать серьезные осложнения, наиболее частыое — пневмония, которая развивается в 65% случаев и может привести к летальному исходу. Лучший вариант профилактики гриппа — вакцинация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боль в поясничном отделе и шейно-воротниковой зоне можно убрать с помощью физических упражнений и гимнастики. Об этом рассказал основатель и руководитель Центра механотерапии Владимир Бондаренко.