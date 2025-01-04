На востоке Москвы загорелся расположенный на первом этаже жилого дома магазин

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Возгорание площадью 30 квадратных метров произошло на востоке Москвы. Огонь охватил магазин сантехники, расположенный на первом этаже жилого дома, рассказал источник 5-tv.ru.

«Происходит горение магазинов на первом этаже и балконов квартир на втором этаже», — добавил он.

Пожар случился в 12-этажном доме на улице Первомайской. Огонь успел перекинуться с магазина на одну из квартир. Загорелись также балконы на втором этаже дома. 24 человека были эвакуированы из здания.

Позднее стало известно, что пожар был ликвидирован.

«Пожар на площади 30 квадратных метров потушили 29 сотрудников МЧС России и десять единиц техники. Пострадавших нет», — подтвердило столичное МЧС в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Краснодарском крае на площади 1400 квадратных метров горела овощебаза. Пожар случился в помещении склада в поселке Агроном. С огнем боролись 54 сотрудника МЧС России и 16 единиц техники, а также пожарный поезд. За день до этого в Нижнем Новгороде в ресторане вспыхнул мангал. Спасатели эвакуировали 150 человек и ликвидировали возгорание площадью два квадратных метра.



