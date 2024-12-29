Овощебаза горит на площади 1400 «квадратов» в Краснодарском крае

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Овощебаза горит в Краснодарском крае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

Пожар произошел в складском помещении в поселке Агроном Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 1 400 «квадратов», — отметили в ведомстве.

На месте уже работают 54 специалиста и 16 единиц техники МЧС России. При этом к овощебазе уже мчится пожарный поезд, подчеркнули в ведомстве.

Минувшей ночью пожар произошел в одном из ресторанов в Нижнем Новгороде. Инцидент случился из-за вспыхнувшего мангала. Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали с территории заведения 150 человек. В результате удалось потушить огонь на площади два квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

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