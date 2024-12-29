Овощебаза горит на площади 1400 «квадратов» в Краснодарском крае

На месте работают экстренные службы.

Пожар произошел в складском помещении в поселке Агроном Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 1 400 «квадратов», — отметили в ведомстве.

На месте уже работают 54 специалиста и 16 единиц техники МЧС России. При этом к овощебазе уже мчится пожарный поезд, подчеркнули в ведомстве.

Минувшей ночью пожар произошел в одном из ресторанов в Нижнем Новгороде. Инцидент случился из-за вспыхнувшего мангала. Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали с территории заведения 150 человек. В результате удалось потушить огонь на площади два квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

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Ранее 5-tv.ru писал, что самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу и загорелся в канадском аэропорту Галифакса Стэнфилд. При посадке шасси не раскрылись должным образом, из-за чего самолет ударился о взлетно-посадочную полос и загорелся. На борту находились 73 пассажира. Работа воздушной гавани в Канаде временно ограничена.