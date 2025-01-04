Умерла создательница мультфильма «Паровозик Томас» Бритт Эллкрофт

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Умерла Бритт Эллкрофт, создавшая телесериал «Паровозик Томас»

Умерла создательница сериала «Паровозик Томас»

Фото: скриншот с сайта: YouTube / TheWIFTS

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Смерть режиссера на 82-м году жизни подтвердила ее дочь Холли Райт.

Продюсер, режиссер и сценарист Бритт Эллкрофт умерла в возрасте 81 года, сообщил The New York Times. Именно она адаптировала серию книг «The Railway Series» в известный всему миру телесериал «Паровозик Томас и его друзья».

Смерть сценаристки подтвердила ее дочь Холли Райт.

Премьера телесериала «Паровозик Томас» прошла в 1984 году. С первых минут проката стало очевидно, что проект обречен на успех. Он был продлен на 20 сезонов, а также расширен полнометражным фильмом.

История о паровозике Томасе стала невероятно популярной. Позднее начали появляться тематические парки. Мультфильм стал франшизой, которая в 2003 году получила название «Томас и его друзья».

Бритт Эллкрофт основала свою производственную компанию Britt Allcroft Productions в 1989 году. Почти сразу после этого к ней обратились для съемок документального фильма о британских паровозах. В ходе работы над ним женщина и вспомнила о детских книгах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что создатель мультика «Рататуй» годами смотрел трансляции с изнасилованиями детей.

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