Создатель мультика «Рататуй» годами смотрел трансляции с изнасилованиями детей

Художника студий Disney и Pixar признали причастным к растлению тысячи филипинских малышей.

Едва во Франции отгремело шокирующее дело Доминика Пелико, который накачивал жену препаратами до бессознательного состояния, а потом приглашал мужчин насиловать ее, на первые полосы вышел новый скандал. Аниматора студий Disney и Pixar Бухалема Бучибу осудили в Париже на 25 лет за соучастие в сексуальном насилии над детьми. Как выяснилось, на протяжении десятилетий он отплачивал трансляции, в ходе которых в режиме реального времени растлевали несовершеннолетних.

Бучибе сейчас 56 лет. Если верить сообщениям прессы, с 2012 по 2021 годы он регулярно заказывал истязания малышей через интернет, а потом наблюдал, жертвам этого «развлечения» от трех до десяти лет. Как сообщают журналисты издания Le Figaro, количество купленных аниматором трансляций «исчисляется сотнями» и «могло охватывать до тысячи детей». На педофилию в прямом эфире Бучиба потратил около 50 тысяч евро (Более пяти миллионов рублей. — Прим. ред.)

Дизайнер попал в индустрию в 1988 году, при его участии создавались проекты «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Черный Плащ», мультфильмы про Гуфи и Винни-Пуха, «Лило и Стич», «Тарзан», «Рататуй», «Как приручить дракона». Последняя работа Бучибы — прошлогодний номинант на премию «Оскар» под названием «Элементарно».

По некоторым данным, Европол (Полицейская служба Европейского союза. — Прим. ред.) начал расследовать деятельность аниматора в 2019 году, обратив внимание на подозрительные денежные переводы на Филиппины. Кроме того, в 2014-м он был арестован и осужден за изнасилование своей восьмилетней падчерицы, но отделался двумя годами условно. Когда у Бучибы нашли детское порно, на его карьере это тоже никак не отразилось.

Художника судили с 29 по 31 октября, следствию удалось доказать его причастность к двум сотням трансляций. За каждую он заплатил от 50 до 100 евро (пять-десять тысяч рублей. — Прим. ред.). Бучиба признал свою вину, раскаивался и просил прощения. В начале процесса для него требовали 40 лет тюрьмы, но в итоге дали 25 и еще 20 лет надзора после освобождения.

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