Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт Шарм-эш-Шейха из-за неисправного двигателя

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 9 0

Борт благополучно приземлился.

Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт Шарм-эш-Шейха из-за неисправного двигателя

Фото: Imago/ТАСС

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Самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в аэропорт вылета в Шарм-эш-Шейхе (Египет). О неисправности на борту рассказало Министерство гражданской авиации страны в соцсетях.

«В аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании „Уральские авиалинии“, который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург», — говорится в сообщении ведомства.

Причиной экстренного возвращения самолета стала неисправность одного из его двигателей. Уточняется, что на борту находились 236 пассажиров, они не пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа причина крушения самолета в Южной Корее. У экспертов вызвала вопросы спешка пилотов при аварийном приземлении. Обычно летчики при посадке с невыпущенными шасси пытаются выиграть время, чтобы избавиться от излишков топлива и дать персоналу подготовиться к ЧС.

При этом эксперты отмечали, что неисправность двигателя могла стать причиной для отказа шасси. Из-за этого пилоты решили посадить самолет на фюзеляж в считанные минуты. К слову, между срочным сообщением пилота о столкновении с птицей и крушением самолета прошло лишь четыре минуты.

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