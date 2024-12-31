Тайна роковых минут: названа причина крушения самолета в Южной Корее

У экспертов вызвали вопросы некоторые действия пилотов. Можно было бы избежать крушения?

Фатальное стечение обстоятельств стало причиной крушения самолета в Южной Корее. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на экспертов.

У экспертов вызвала вопросы спешка пилотов при аварийном приземлении. Как объяснил председатель Корейской ассоциации авиабезопасности Хван Хо Ван, летчики при посадке с невыпущенными шасси обычно пытаются выиграть время, чтобы избавиться от излишков топлива и дать персоналу подготовиться к ЧС.

При этом профессор общественной безопасности в Корейском киберунивеситете Пэк Сын Чжу заявил, что неисправность двигателя могла стать причиной для отказа шасси. Из-за этого пилоты решили посадить самолет на фюзеляж в считанные минуты. К слову, между срочным сообщением пилота о столкновении с птицей и крушением самолета прошло лишь четыре минуты.

Другой нюанс, заинтересовавший экспертов, — взлетно-посадочная полоса. Ее длина составляет 2800 метров, но из-за проводящихся на ней работ можно использовать лишь 2500 метров. Самолет же приземлился далеко от нужной точки.

Третий фактор — бетонное сооружение, в которое врезалось воздушное судно. Как отмечается, это была основа для установки антенны курсового радиомаяка. С ее помощью пилоты придерживаются траектории при заходе на посадку. По мнению экспертов, авиакатастрофу можно было бы избежать, если бы не эта конструкция.

«Если бы такой бетонной конструкции не было или если бы антенна была установлена ​​на более легко ломающемся креплении, самолет мог бы избежать трагедии», — указывается в публикации.

Авиакатастрофа в Южной Корее произошла утром 29 декабря. Самолет авиакомпании Jeju Air Flight летел из Бангкока. Во время посадки в аэропорту Муан внезапно воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулось с ограждением и взорвалось. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами. На борту находился 181 человек, из них шесть членов экипажа. При этом 173 человека являются гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда. По последним данным, тела 176 жертв крушения извлекли из самолета.