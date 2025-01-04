Трамп намерен назначить на пост главы пресс-службы Госдепа США журналистку Fox News

По мнению избранного президента страны, Тэмми Брюс обладает даром убеждения.

Кандидатура журналистки Fox News Тэмми Брюс была выдвинута Дональдом Трампом на пост главы пресс-службы Госдепа США. Избранный президент штатов сообщил об этом в своей социальной сети TruthSocial.

«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс в качестве руководителя пресс-службы Госдепартамента присоединится к выдвинутому на должность госсекретаря Марко Рубио», — поделился политик.

Дональд Трамп отметил, что к такому решению его подтолкнул дар убеждения, присущий Тэмми, и ее смелость. На место посла в Панаме избранный президент тоже нашел кандидата — чиновника из Флориды Кевина Кабреру. Последний ранее служил в районе Майами-Дэйд, а также входил в штаб Трампа в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что приговор Дональду Трампу по делу о подлоге документов будет вынесен 10 января. Если избранный президент не захочет приезжать на судебное заседание, ему предоставят возможность присутствовать на нем в онлайн-формате.