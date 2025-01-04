Поклонники уверены, что директор Хогвартса не тот, за кого себя выдает.

Рональд Уизли и Альбус Дамблдор из серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер» могут быть одним и тем же человеком. В Сети снова стала популярной теория из 2004 года.

По мнению фанатов, в конце произведения во Второй магической войне победил не Гарри Поттер, а Волан-де-Морт. Поэтому Рон решил переместиться с помощью Маховика времени в прошлое и под обликом Альбуса Дамблдора помочь своим друзьям предотвратить трагедию.

На это указывает несколько фактов. Например, Уизли и Дамблдор похожи внешне. У обоих голубые глаза, рыжие волосы и длинный нос.

Другой момент, доказывающий теорию, это то, что у директора Хогвартса есть шрам под левым коленом. В то время как Уизли мог обзавестись шрамом после перелома ноги в «Узнике Азкабана». Но при этом в книге не указывалось, какую именно ногу повредил Рон.

Фанаты уверены, что любовь к сладкому, особенно к «Шоколадным лягушкам», также подтверждает их предположение. Кроме того, Дамблдор говорил, что в юности ему не повезло с конфетой «Берти Боттс», которая оказалась со вкусом рвоты. Однако, когда драже только появилось в продаже, Альбус уже был взрослым волшебником. Впрочем, если он действительно пришел из будущего, то это все объясняет.

Приверженцам теории показался странным и другой момент. Директор школы всегда знает, когда стоит вмешаться. И он всегда в курсе того, что происходит в жизни главных героев. В книге Альбус говорит Гарри одну занимательную вещь. Рон видел в «Зеркале Еиналеж» самого себя со значком первого ученика Хогвартса. И либо директор постоянно прячется за зеркалом, пока в магический артефакт кто-то не посмотрит, либо сам является Уизли.

Еще один интересный момент связан с тем, что Альбус и Рон никогда не разговаривают друг с другом так, как с Гермионой или Гарри. Поклонники произведения предположили, что директор хочет свести взаимодействие со своим «другим я» к минимуму, дабы не создать временную путаницу.

Однако, когда теория только появилась, ее опровергла сама Джоан Роулинг, назвав ложной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кого из актеров фильмов о Гарри Поттере уже нет в живых.