«В этой квартире жил Яков Сталин»: Ида Галич приобрела недвижимость в центре Москвы

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Ида Галич купила квартиру в центре Москвы

Ида Галич рассказала о новой квартире

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В стенах этого дома побывали не последние для страны люди.

Блогер Ида Галич приобрела квартиру в центре Москвы. Звезда поделилась подробностями сделки в социальных сетях.

Ида основательно подошла к выбору недвижимости и спустя несколько месяцев нашла подходящий вариант.

«Я искала новую квартиру больше семи месяцев. Посмотрела весь старый фонд, ведь я фанат подобных интерьеров. Нашла эту красавицу в двух минутах от Кремля с потолками четыре метра и больше ни о чем не могла думать», — рассказала Галич.

Блогер призналась, что приобретенная квартира оказалась в несколько раз дороже, чем она планировала потратить. Чтобы купить недвижимость, ей пришлось попрощаться с другой ее квартирой и продать автомобиль.

Квартира, выбранная Идой, имеет богатую историю. По словам блогера, в стенах этого здания побывали не последние для страны люди. Также поговаривали, что именно в этой квартире жил сын Иосифа Сталина Яков.

Сейчас знаменитость живет с сыном Лео на Арбате. Кроме того, у Галич есть загородный дом, в котором проживают ее родители. В будущем она планирует перевезти маму и папу поближе к центру.

«На выходных будем уезжать за город, а в теплые будни гулять по любимому историческому центру», — подчеркнула она.

К слову, недавно Ида Галич сообщила, что снова стала невестой. В ходе программы на федеральном канале она показала роскошное кольцо на безымянном пальце, которое ей подарил возлюбленный — бизнесмен Олег Ледвич.

С предпринимателем блогер вместе больше года. Поначалу она скрывала отношения, но недавно рассекретила избранника. Для звезды этот брак станет вторым, ранее она была замужем за бизнесменом Аланом Басиевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич дала совет трудоголикам.

-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«В этой квартире жил Яков Сталин»: Ида Галич приобрела недвижимость в центре Москвы
17:15
Боевики ВСУ повторно обстреляли Горловку
16:56
Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области
16:38
МИД России поприветствовал доклад ООН с критикой Киева о запрете УПЦ
16:21
Не только лишние килограммы: чем грозит привычка наедаться вечером
16:00
Авербух впервые показал дочь, которую ему в августе родила Арзамасова

Сейчас читают

Автомобиль упал в реку в центре Москвы
«Из боя выйдет только один»: якутский боец одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год