«Бесконечный бег по кругу»: Ида Галич дала совет трудоголикам

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 49 0

Ида Галич призвала уделять время личной жизни, чтобы быть счастливой

«Бесконечный бег по кругу»: Ида Галич добилась баланса в работе и личной жизни

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Теперь блогер очень тщательно подходит к выбору проектов, которые отвлекают ее от выходных с семьей и близкими.

Блогер и телеведущая Ида Галич заявила, что достигла баланса в жизни, когда перестала уделять все свободное время работе. Своими мыслями звезда поделилась в личном Telegram-канале.

«Моя мама всегда говорила: „Жизнь — это просто жизнь, и надо ее жить“. А я долгое время так не делала. Все пыталась стать лучше, заработать больше, угодить всем. И вдруг поняла: это бесконечный бег по кругу», — считает артистка.

Галич вспоминает, что раньше работала без выходных, а сейчас с ужасом смотрит на коллег и не хочет возвращаться к подобной жизни.

«Декабрь — это всегда гонка: премии, проекты, бесконечные съемки. Сейчас наблюдаю за другими: капельницы, четыре часа сна, никакой жизни вне работы», — пишет блогер.

В последние два года Галич крайне редко берется за работу по выходным — только в том случае, когда проект ей очень нравится. Она старается чаще проводить время с семьей, друзьями и близкими.

При этом за минувшее время телеведущая ничуть не потеряла, а только стала еще более популярной и успешной. К тому же, у Иды наладилась личная жизнь. Так, на «Формуле-1» в Абу-Даби она появилась со своим возлюбленным, бизнесменом Олегом Ледвичем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галич осудила поведение и выбор бывшей подруги Насти Ивлеевой.

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