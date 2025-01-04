Мировым нефтепортам грозит затопление из-за повышения уровня моря

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Guardian: повышение уровня моря грозит затоплением крупным нефтепортам

Мировым нефтепортам грозит затопление из-за повышения уровня моря

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К катастрофе ведет постоянное использование ископаемого топлива.

Крупнейшим мировым нефтяным портам грозит затопление из-за повышения уровня моря вследствие изменений климата. Об этом пишет The Guardian.

Издание ссылается на исследование Международной инициативы по климату криосферы (ICCI) за ноябрь 2024 года, в котором отмечается возможность повышения уровня моря к 2070 году.

«Уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже одного метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые являются результатом постоянного использования ископаемого топлива», — цитирует газета директора ICCI Пэма Пирсона.

Наиболее уязвимыми в плане затопления эксперты считают Рас-Танура и Янбу — два низкорасположенных порта в Саудовской Аравии. Также угроза высока для американских нефтепортов Хьюстон и Галвестон и портов в Сингапуре, Китае и Нидерландах.

По мнению ученых, изменение климата на Земле может привести к многочисленным катастрофам. В их числе не только глобальное потепление, но и резкое похолодание, причем преимущественно в Европе и Северной Америке.

Из-за таяния ледников уровень мирового океана может подняться до 66 метров, что нарушит глобальную систему океанических течений, которая выступает в роли «планетарного термостата».

В то же время опреснение океана талыми водами ледников нарушит баланс морских экосистем, что приведет к угрозе для многих видов рыб и животных, а также повлияет на рыболовство.

Наконец таяние ледников «освободит» вирусы и бактерии, к которым не приспособлен человеческий организм, а также большое количество метана, который гораздо опаснее углекислого газа. В итоге Земля может стать похожей на Венеру с ее раскаленной атмосферой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что температура поверхности Мирового океана рекордно нагрелась, достигнув температуры в 20,96 градуса.

-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Умер экс-директор омского театра «Арлекин» Станислав Дубков
18:59
В Москве полицейский спас беременную женщину от пьяного мужа с ножом
18:39
В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла
18:20
«В очередной раз обманули»: экс-жена Сердюкова не отпустила с ним дочь на Бали
17:55
Мировым нефтепортам грозит затопление из-за повышения уровня моря
17:36
«В этой квартире жил Яков Сталин»: Ида Галич приобрела недвижимость в центре Москвы

Сейчас читают

Автомобиль упал в реку в центре Москвы
«Из боя выйдет только один»: якутский боец одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год