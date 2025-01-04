Мировым нефтепортам грозит затопление из-за повышения уровня моря

К катастрофе ведет постоянное использование ископаемого топлива.

Крупнейшим мировым нефтяным портам грозит затопление из-за повышения уровня моря вследствие изменений климата. Об этом пишет The Guardian.

Издание ссылается на исследование Международной инициативы по климату криосферы (ICCI) за ноябрь 2024 года, в котором отмечается возможность повышения уровня моря к 2070 году.

«Уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже одного метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые являются результатом постоянного использования ископаемого топлива», — цитирует газета директора ICCI Пэма Пирсона.

Наиболее уязвимыми в плане затопления эксперты считают Рас-Танура и Янбу — два низкорасположенных порта в Саудовской Аравии. Также угроза высока для американских нефтепортов Хьюстон и Галвестон и портов в Сингапуре, Китае и Нидерландах.

По мнению ученых, изменение климата на Земле может привести к многочисленным катастрофам. В их числе не только глобальное потепление, но и резкое похолодание, причем преимущественно в Европе и Северной Америке.

Из-за таяния ледников уровень мирового океана может подняться до 66 метров, что нарушит глобальную систему океанических течений, которая выступает в роли «планетарного термостата».

В то же время опреснение океана талыми водами ледников нарушит баланс морских экосистем, что приведет к угрозе для многих видов рыб и животных, а также повлияет на рыболовство.

Наконец таяние ледников «освободит» вирусы и бактерии, к которым не приспособлен человеческий организм, а также большое количество метана, который гораздо опаснее углекислого газа. В итоге Земля может стать похожей на Венеру с ее раскаленной атмосферой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что температура поверхности Мирового океана рекордно нагрелась, достигнув температуры в 20,96 градуса.