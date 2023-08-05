Поверхность Мирового океана рекордно нагрелась

Температура поверхности Мирового океана рекордно нагрелась, достигнув температуры в 20,96 градуса. Об этом сообщается на сайте проекта Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.

Уточняется, что предыдущий рекорд зафиксировали в марте 2016 года, когда поверхность Мирового океана нагрелась до 20,95 градуса.

Ранее EADaily со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию ООН сообщило, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких показателей в ближайшие пять лет. Виной тому парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Изменения повлияют не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

По мнению ученых, глобальная катастрофа произойдет из-за таяния ледников Антарктиды. Оно приведет к массовым оползням, которые вызовут разрушительные цунами. Самые большие жертвы и разрушения прогнозируют в странах Южной Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как природный феномен Эль-Ниньл влияет на погоду в России.