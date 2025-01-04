Боевики ВСУ повторно обстреляли Горловку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

Украинские боевики снова ударили по городу кассетными боеприпасами, повредив здание Дома культуры.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали Горловку днем 4 января. Кадры с места событий передал корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Он сообщил, что в результате атаки украинского дрона воспламенился и полностью выгорел автомобиль. Кроме того, пострадало здание Дома культуры: кассетные боеприпасы выбили в нем окна и пробили потолок, осколками посекло фасад.

Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении девяти мирных жителей города в результате обстрела со стороны ВСУ.

В своем Telegram-канале градоначальник написал, что удар был нанесен по жилому массиву «Комсомолец». При этом враг использовал кассетные боеприпасы. На месте обстрела нашли суббоеприпасы типа «колокольчик».

Всем пострадавшим в результате обстрела оказывается медицинская помощь, отметил Приходько.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.

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